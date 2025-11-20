Алаудинов предложил устроить для ВСУ «Курский процесс»

Апти Алаудинов, заместитель командующего ВДВ, выступил с заявлением о будущем суде над боевиками ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидает аналог Нюрнбергского процесса, который может получить название Курский или Белгородский. С таким заявлением выступил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ Апти Алаудинов.

«Это будет процесс, который будет называться Белгородский или Курский процесс. Но каждый получит по заслугам. Нужно отменить мораторий на смертную казнь, чтобы их повесить. Потому что эти люди не должны жить. Нельзя убивать Зеленского — мир должен увидеть, как он будет наказан», — заявил Алаудинов, сообщает ТАСС.

Мораторий на смертную казнь в России действует с 1996 года. Идея проведения международного трибунала по Украине ранее звучала от других российских политиков и публичных лиц, однако официальных заявлений на государственном уровне о создании такого суда не поступало.

