Россиянам объяснили, когда выплата пенсии может приостанавливаться
После того как будут устранены основания для приостановки выплат, пенсия будет возобновлена
Выплата пенсий может приостановится из-за отсутствие подтверждения инвалидности, или из-за отсутствия подтверждения об очном обучении получателя пенсии после достижения 18 лет. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Для возобновления выплаты в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, необходимо предоставить заявление и соответствующие документы», — пояснил Игорь Балынин. Об этом он рассказал в беседе с RT. Также эксперт добавил, что срок рассмотрения — до пяти рабочих дней.
Балынин подчеркнул, что после того как будут устранены основания для приостановки выплат, пенсия будет возобновлена. По общему правилу, выплаты возобновляются с 1-го числа месяца, который идет следом за месяцем подачи необходимых документов. Однако есть исключения — к примеру, в случае подтверждения инвалидности до окончания установленного срока пенсия возобновляется с даты, когда гражданина вновь признали инвалидом.
