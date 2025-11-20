Россиянам объяснили, когда выплата пенсии может приостанавливаться

После того как будут устранены основания для приостановки выплат, пенсия будет возобновлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выплата пенсий может приостановится из-за отсутствие подтверждения инвалидности, или из-за отсутствия подтверждения об очном обучении получателя пенсии после достижения 18 лет. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Для возобновления выплаты в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, необходимо предоставить заявление и соответствующие документы», — пояснил Игорь Балынин. Об этом он рассказал в беседе с RT. Также эксперт добавил, что срок рассмотрения — до пяти рабочих дней.