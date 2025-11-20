Астрономы показали долгожданные снимки объекта 3I/ATLAS и развенчали мифы об НЛО

NASA предъявило снимки загадочного объекта 3I/ATLAS Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Межзвездная гостья 3I/ATLAS последние месяцы будоражит интернет — вокруг нее успели вырасти теории о внеземном разуме и «космическом корабле». Однако свежие данные NASA развеивают мифы: объект оказался обычной кометой, хоть и прилетевшей из глубин далекой древней звездной системы.

Ученые развеяли теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS

Внеземной корабль пришельцев оказался обычной кометой Фото: NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS, вокруг которого кипели обсуждения о якобы искусственном происхождении, по данным NASA, оказался кометой естественного происхождения. На официальном брифинге специалисты заявили, что новый анализ снимков подтверждает ее безопасность для Земли — она проходит на большом удалении и не представляет угрозы.

В агентстве подчеркнули, что опубликованные изображения демонстрируют обычное поведение комет, что делает популярные конспирологические теории необоснованными.

Ведущий научный сотрудник NASA Том Стэтлер пояснил, что скорость, с которой 3I/ATLAS вошла в Солнечную систему, говорит о ее происхождении из очень старой звездной популяции. Он отметил, что подобные объекты могут формироваться в системах, возникших вокруг древних звезд — и комета вполне могла стать путешественницей, странствующей миллиарды лет.

Кто поднял волну обсуждений о «загадочном» объекте

Глава одной из научных программ NASA Амит Кшатрия напомнил, что в интернете велись ожесточенные споры о природе объекта. Он заявил, что все имеющиеся данные указывают на типичное для кометы поведение: от формы до динамики движения.

Интерес к объекту усилился после заявлений профессора Гарвардского университета Абрахама Леба. Он предполагал, что 3I/ATLAS может быть объектом искусственного происхождения, ссылаясь на ее необычную траекторию. По его мнению, подобная линия движения не характерна для природных комет, что могло говорить о «космическом корабле».

Леб — американо-израильский физик-теоретик, который, помимо работы в Гарварде, является членом Американской академии искусств и наук, Американского физического общества и Международной академии астронавтики.

Коллеги Леба назвали его доводы оскорблением ученых

Тем не менее научное сообщество встретило его доводы крайне критически. Например, астроном из Оксфордского университета профессор Крис Линтотт в беседе с Live Science еще в июле назвал их абсурдными и заявил, что они являются оскорблением работы ученых.

Старший научный сотрудник СО РАН Сергей Язев также отверг версию Леба. Он отметил, что объект пройдет на расстоянии в десятки миллионов километров от Земли и никогда не приблизится к ней опасно близко. По словам ученого, статистики пока недостаточно, чтобы точно оценивать стандарты размеров межзвездных комет — и необычность траектории сама по себе не повод для сенсаций.

При этом Леб продолжал утверждать, что комета может подойти к Земле в период с конца ноября по начало декабря 2025 года, вновь указывая на «редкую траекторию».

NASA показало снимки 3I/ATLAS

Максимально детализированное изображение кометы 3I/ATLAS Фото: NASA

На брифинге NASA показало ранее не публиковавшиеся изображения 3I/ATLAS. Среди них — снимки с мощной камеры HiRISE, установленной на орбитере Mars Reconnaissance Orbiter. Эта камера способна различать объекты размером всего 30 сантиметров на поверхности Марса, а для далекой кометы детализация достигла примерно 30 километров.

Хотя такие параметры не позволяют рассмотреть ядро кометы, полученные изображения стали самыми точными из доступных.

