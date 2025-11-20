Астрономы показали долгожданные снимки объекта 3I/ATLAS и развенчали мифы об НЛО
NASA предъявило снимки загадочного объекта 3I/ATLAS
Межзвездная гостья 3I/ATLAS последние месяцы будоражит интернет — вокруг нее успели вырасти теории о внеземном разуме и «космическом корабле». Однако свежие данные NASA развеивают мифы: объект оказался обычной кометой, хоть и прилетевшей из глубин далекой древней звездной системы.
Ученые развеяли теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS
Внеземной корабль пришельцев оказался обычной кометой
Межзвездный объект 3I/ATLAS, вокруг которого кипели обсуждения о якобы искусственном происхождении, по данным NASA, оказался кометой естественного происхождения. На официальном брифинге специалисты заявили, что новый анализ снимков подтверждает ее безопасность для Земли — она проходит на большом удалении и не представляет угрозы.
В агентстве подчеркнули, что опубликованные изображения демонстрируют обычное поведение комет, что делает популярные конспирологические теории необоснованными.
Ведущий научный сотрудник NASA Том Стэтлер пояснил, что скорость, с которой 3I/ATLAS вошла в Солнечную систему, говорит о ее происхождении из очень старой звездной популяции. Он отметил, что подобные объекты могут формироваться в системах, возникших вокруг древних звезд — и комета вполне могла стать путешественницей, странствующей миллиарды лет.
Кто поднял волну обсуждений о «загадочном» объекте
Глава одной из научных программ NASA Амит Кшатрия напомнил, что в интернете велись ожесточенные споры о природе объекта. Он заявил, что все имеющиеся данные указывают на типичное для кометы поведение: от формы до динамики движения.
Интерес к объекту усилился после заявлений профессора Гарвардского университета Абрахама Леба. Он предполагал, что 3I/ATLAS может быть объектом искусственного происхождения, ссылаясь на ее необычную траекторию. По его мнению, подобная линия движения не характерна для природных комет, что могло говорить о «космическом корабле».
Леб — американо-израильский физик-теоретик, который, помимо работы в Гарварде, является членом Американской академии искусств и наук, Американского физического общества и Международной академии астронавтики.
Коллеги Леба назвали его доводы оскорблением ученых
Тем не менее научное сообщество встретило его доводы крайне критически. Например, астроном из Оксфордского университета профессор Крис Линтотт в беседе с Live Science еще в июле назвал их абсурдными и заявил, что они являются оскорблением работы ученых.
Старший научный сотрудник СО РАН Сергей Язев также отверг версию Леба. Он отметил, что объект пройдет на расстоянии в десятки миллионов километров от Земли и никогда не приблизится к ней опасно близко. По словам ученого, статистики пока недостаточно, чтобы точно оценивать стандарты размеров межзвездных комет — и необычность траектории сама по себе не повод для сенсаций.
При этом Леб продолжал утверждать, что комета может подойти к Земле в период с конца ноября по начало декабря 2025 года, вновь указывая на «редкую траекторию».
NASA показало снимки 3I/ATLAS
Максимально детализированное изображение кометы 3I/ATLAS
На брифинге NASA показало ранее не публиковавшиеся изображения 3I/ATLAS. Среди них — снимки с мощной камеры HiRISE, установленной на орбитере Mars Reconnaissance Orbiter. Эта камера способна различать объекты размером всего 30 сантиметров на поверхности Марса, а для далекой кометы детализация достигла примерно 30 километров.
Хотя такие параметры не позволяют рассмотреть ядро кометы, полученные изображения стали самыми точными из доступных.
Заместитель руководителя NASA Ники Фокс заявила, что собранные данные сейчас находятся в работе у исследовательских групп. Ученые продолжают анализировать снимки, чтобы уточнить структуру и происхождение межзвездной кометы — теперь уже без мистики и сенсаций.
