От Адыгеи до Петербурга: шестерых судей обвиняют в многомиллионных взятках и заказных приговорах

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на возбуждение уголовных дел против шести судей. Без одобрения ВККС начать преследование невозможно.

В этот список вошли: судья Шовгеновского райсуда Адыгеи Адам Воитлев, замглавы Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова, судья Смольнинского райсуда Санкт-Петербурга Карина Голикова, судья Краснослободского райсуда Мордовии Вячеслав Круглов, судьи в отставке Мухамед Темботов (Кабардино-Балкария) и Валерий Тарасов (Санкт-Петербург). Подробнее о том, в чем они обвиняются — в материале URA.RU.

Адам Воитлев (Адыгея)

Адам Воитлев работает судьей в Шовгеновском районном суде Республики Адыгея. Следственный комитет хочет получить разрешение, чтобы возбудить против него уголовное дело в получении взятки в особо крупном размере.

Воитлев — один из самых опытных судей в этом суде. Его назначили на должность судьи в 2015 году. Также он является членом комиссии, которая работает над тем, чтобы предотвращать коррупцию и разрешать ситуации, когда возникает конфликт интересов у судей — как в рабочее время, так и вне службы.

Мухамед Темботов (Кабардино-Балкария)

Мухамед Темботов — бывший мировой судья из Кабардино-Балкарской Республики. Его могут обвинить сразу в нескольких преступлениях: в пяти случаях получения взяток в составе группы и в мелком взяточничестве.

Известно, что Темботов изначально хотел работать в Мелитопольском суде Запорожской области. Однако его кандидатуру не одобрили ни руководство местного областного суда, ни Верховный Суд России. Все дело в том, что председатель ВККС Николай Тимошин, когда отбирал судей для Запорожья, узнал, что в 1994 году Темботов ушел из юридического вуза, потому что уехал жить в США. Сам Темботов рассказывал, что в Штатах учился на экономическом факультете Университета Миссисипи.

Ольга Петрова (Курск)

Заместитель главы Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова подозревается в получении взятки. По информации следствия, сумма взятки превысила один миллион рублей. В случае возбуждения уголовного дела Петровой может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Попытка инициировать уголовное дело в отношении Петровой предпринимается уже в пятый раз начиная с 8 сентября. Ранее рассмотрение вопроса было отложено в связи с тем, что судья находилась на лечении в больнице.

По одной из версии, Петрова могла получить три миллиона рублей от заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой. Сообщается, что денежные средства могли быть переданы для оказания влияния на исход дела, связанного с крупным налоговым мошенничеством.

Валерий Тарасов (Санкт-Петербург)

Валерий Тарасов раньше был председателем Смольнинского районного суда в Санкт-Петербурге. Он ушел в отставку в августе этого года. Теперь ему грозит уголовное преследование за то, что, предположительно, он помогал другим давать или получать взятки в особо крупном размере. На момент ухода он проработал судьей более 29 лет.

Тарасов работал судьей с 1985 года. Он был народным судьей Дзержинского районного суда, временно исполнял обязанности его председателя, а с 2013 года занимал должность председателя Смольнинского районного суда. В мае 2025 года он подал заявление об отставке по собственному желанию, и 11 августа того же года его полномочия были официально прекращены.

Каринэ Голикова (Санкт-Петербург)

Каринэ Голикова раньше работала судьей в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Она уволилась в сентябре этого года после более чем 24 лет работы. Ее могут обвинить в получении крупной взятки. Голикова начала работать судьей 4 сентября 2000 года. Сначала ее назначили на должность на три года, а в 2005 году полномочия продлили без ограничения срока.

Вячеслав Круглов (Мордовия)

Вячеслав Круглов служит судьей Краснослободского районного суда Мордовии. В отличие от других, его хотят обвинить не во взяточничестве, а в вынесении заведомо неправосудного судебного акта, то есть в том, что он сознательно принял незаконное решение. Заседание по его делу пройдет 28 ноября.

По информации СМИ, в 2023 году Круглов вынес слишком мягкий приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло по вине пьяного водителя. Как сообщают региональные медиа, судье через председателя районного суда передали неофициальное указание — смягчить наказание для родственника московского чиновника. В итоге Круглов приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении, хотя по закону за такое преступление положено от пяти до 12 лет лишения свободы. Позже этот приговор отменили.

Плюс один: Александр Чернов (Краснодарский край)

Как сообщает РБК, ВККС также на ближайшем заседании будет рассматривать вопрос о том, чтобы прекратить отставку экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. По данным источника издания, сейчас он находится на Кипре.