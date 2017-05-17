05:38 17 мая 2017 0

Сборные России и Чехии сыграют в Париже 18 мая Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. На лед против россиян выйдет команда Чехии. Спортивный поединок пройдет в Париже.

Как сообщает РИА «Новости», в заключительном матче группы В канадцы обыграли сборную Финляндии. Таким образом, чехи оказались на третьем месте в своей группе. Россия же, в свою очередь, уступила сборной США и должна встретиться с командой, занявшее третье место в группе В.

Игры четвертьфинала состоятся 18 мая.