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Главные новости Югры
10:49  17 мая 2017 0

Родители пропавшего прошлой осенью ребенка в ХМАО умоляют земляков выйти на поиски

Поиски мальчика на льду Оби в ноябре прошлого годаФото: https://vk.com/poiskkirillakarimova

Родные и близкие 9-летнего Кирилла Каримова, пропавшего вблизи реки Обь в Нижневартовске в ноябре 2016 года, начинают самостоятельные поиски. Югорчане обращаются в социальных сетях ко всем неравнодушным с просьбой помочь в обнаружении ребенка.

«20 мая в 10:00 начинаем поиски сами. С места гибели от Шовды идем по берегу. Кто сможет приехать на лодках, будем всем рады. У кого есть квадрокоптеры, будем рады. Ждем всех. Помогите найти нашего мальчика. Мы нуждаемся в вашей помощи. Мы умоляем всех помочь в нашем горе», — пишут близкие пропавшего мальчика в группе «ВКонтакте».

Накануне сотрудники «Центроспас-Югория» обнаружили тело 8-летней девочки из Нягани, пропавшей в одно время с Кириллом Каримовым. Она была обнаружена в 500 метрах от Няганской ГРЭС.

Эльдар Булатов
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