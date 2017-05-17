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Главные новости Челябинской области
12:42  17 мая 2017 1

Обучение в челябинских вузах подорожает в полтора раза. Так решили в Москве

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, лекция, учеба, студенты на лекции
До сих пор цены повышались лишь на уровень инфляцииФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство образования РФ повысило расценки на обучение в высших учебных заведениях на 40 процентов. Абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с новыми прайсами на сайтах южноуральских вузов уже в конце мая и начале июня. Для студентов, уже проходящих обучение на коммерческой основе, плата, как и раньше, увеличится лишь на уровень инфляции, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета.

Для ректоров новация стала неожиданностью. «Мы получили извещение о коррекции расценок буквально вчера. Сейчас руководство и финансовые службы университета изучают документы. Не факт, что можно будет назвать конкретные цифры, но какой-то комментарий мы планируем дать уже сегодня», — добавили в ЮУрГУ.

Предполагается, что после коррекции в Челябинской области плата за обучение по специальностям «экономика», «менеджмент», «юриспруденция», «государственное и муниципальное направление», «математика» будет установлена на уровне 105 тыс. рублей; «архитектура», «информационные системы и технологии», «энергетическое машиностроение» — 118 тыс. рублей. Установить цену ниже объявленного минимума руководители вузов не могут — только сделать ее выше.

Ранее решения федерального минобра касались лишь подведомственных ему учебных заведений, теперь же они обязательны для вузов, подчиняющихся минздраву, минсельхозу и прочим федеральным ведомствам. Подчиниться новым правилам придется и частным учебным заведениям, если в них имеется хоть одно бюджетное место.

Владимир Васин
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