{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Тюменской области
13:20  17 мая 2017 0

Снеговик устроит в Тюмени медвежью ферму. Землю подарили местные олигархи

Джефф Монсон на открытой тренировке в ЦУ ПАССАЖ. Екатеринбург, монсон джефф
Джефф Монсон уже не раз был на УралеФото: Анна Майорова © URA.RU

Знаменитый боец ММА Джефф Монсон по прозвищу Снеговик приехал в Тюмень для оформления земли, на которой намерен построить ферму по выращиванию медведей. Фотографии со звездой тюменцы публикуют в соцсетях, записи собирают сотни комментариев.

«Угадайте, кто в Тюмени?» — написал один из горожан в популярном местном паблике «ВКонтакте» и опубликовал две фотографии. Уже по татуировкам на первом снимке многие тюменцы узнали знаменитого бойца ММА Джеффа Монсона.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в школе бокса «Батыр», Джефф Монсон приезжал в Тюмень на один день. «Он прилетел утром, вечером уже у него был самолет, — рассказали в школе. — Приезжал встретиться с друзьями, провел мастер-класс для ребятишек».

1/4
«Угадайте кто в Тюмени?» — написал в соцсетях один из горожан Фото: Арсен Арутюнов, паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «Вконтакте»

Кроме того, по словам собеседника агентства, Монсон осмотрел достопримечательности Тюмени, побывал на горячих источниках и съездил в село Ембаево, где скоро станет владельцем нескольких гектаров. Именно там «местные олигархи дарят ему землю», после чего Монсон намерен обустроитьферму по выращиванию медведей. «Он сюда приезжал как раз оформлять землю, — пояснил собеседник „URA.RU“. — У него планы переехать сюда жить».

Медведей знаменитости уже подарил московский цирк, пояснили в школе, теперь вопрос только в строительстве фермы, где их можно будет содержать.

Джефф Монсон и ранее приезжал в Тюмень для участия в турнирах по смешанным боям, который организовали школа «Батыр» и ООО «Талисман». По информации источника агентства, именно глава и учредитель «Талисмана» Олег Мухаметшин является тем владельцем земли, который решил подарить несколько гектаров под медвежью ферму Снеговика. Оперативно получить комментарий в ООО «Талисман» не удалось.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров