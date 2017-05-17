Самый большой доход ожидаемо оказался у сити-менеджера Андрея Потапова (крайний слева)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Руководители администрации Кургана опубликовали на официальном сайте декларации о доходах за 2016 год. Судя по декларациям, супруги чиновников предпочитают не работать.
Больше всех заработал руководитель администрации Андрей Потапов. Сити-менеджер Кургана (в должность Андрей Потапов вступил в сентябре 2016 года) получил за прошлый год 1,45 млн рублей. В его собственности нескольких земельных участков общей площадью около 40 тыс. кв. м. Совместно с супругой, которая заработала за год всего 119 тысяч рублей, Потапов владеет квартирой площадью 33,1 кв. м. У жены сити-менеджера также имеется участок площадью 2,8 тысяч кв. м. и жилой дом (29,3 кв. м).
Первый заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин получил за год чуть более миллиона рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,5 тыс. кв м. и жилым домом площадью 209 квадратных метров. Также в декларации имеется автомобиль Nissan X-TRAIL и автоприцеп. Судя по тому, что его супруга доходов не получила, она не работает. Зато, согласно документу, владеет квартирой площадью 27,7 квадратного метра.
Управляющий делами мэрии Сергей Заскалькин, (ранее возглавлял департамент развития городского хозяйства) за прошлый год заработал 1,4 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 62,3 кв. м, гаражом, автомобилем Ford Maverick и грузовым фургоном. Супруга Сергея Заскалькина доходов не имеет, однако владеет участком (1,5 тыс. кв. м) и жилым домом (72,5 кв. м), а также автомобилем Toyota Avensis.
Директор департамента социальной политики Игорь Постовалов задекларировал доход 1,35 млн рублей. Он владеет квартирой (42,7 кв. м), несовершеннолетний ребенок Постовалова является собственником ¼ доли в квартире площадью 60,5 кв. м. Супруга в декларации не указана.
Директор департамента финансов Игорь Зворыгин заработал в прошлом году 1,1 млн рублей. В его собственности участок площадью 1 тыс. кв. м, жилой дом (39,7 кв. м), ¼ доли в квартире площадью 62,4 «квадрата», и еще половина квартиры площадью 43,5 «квадрата». Также Зворыгин владеет половиной гаража и автомобилем Renault Duster. Супруга Зворыгина получила доход в размере 5,8 тыс. рублей. У нее ¼ доли в квартире 62,4 кв. м., хозяйственная постройка, а также земельные участки (1 тыс. и 1,3 тыс. кв. м, ½ доли в земельном участке 44 кв. м).
Директор департамента архитектуры Елена Иванова получила 988,3 тыс. рублей, у нее в собственности ¼ доли квартиры площадью 110 кв. м. Директор департамента ЖКХ Александр Гонцов также заработал менее миллиона, он владеет гаражом размером 24 кв. м и автомобилем KIA JD (ceed). Его супруга получила доход в 365,3 тыс. рублей, в ее собственности квартира площадью 62,3 кв. м.