13:44 17 мая 2017 1

Депутаты городской Думы раскрыли свои доходы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Кургана Сергей Руденко и депутаты Курганской городской Думы раскрыли свои доходы за 2016 год. Декларации размещены на официальном сайте муниципалитета.

Сергей Руденко, который ранее отчитывался о доходе в 1,4 млн рублей, заработал в 2016 году на 176 тысяч рублей больше. Имущество у него осталось прежним: два земельных участка площадью 1,2 тысячи и 4,7 тысячи кв. метров, а также квартира площадью 91,2 «квадрата». Доходы супруги Сергея Руденко снизились с 1 млн рублей до 858 тыс. рублей. Год назад она владела четвертью квартиры площадью 62,6 кв. метров и двумя иномарками. Сейчас в ее декларации значится только один автомобиль — Renault Koleos.

Заместитель председателя гордумы Александр Якушев заработал за прошлый год 1 млн 559 тыс. рублей. Как и год назад, он не имеет никакой собственности. В пользовании вице-спикера квартира площадью 62,2 «квардрата», которой владеет супруга, а также два земельных участка (600 и 20 «квадратов») и гараж. Супруга за прошлый год получила 246,5 тыс. рублей, у нее в пользовании есть земельный участок площадью 600 квадратных метров.

Второй заместитель председателя гордумы Вячеслав Тяжельников задекларировал доход в размере 1 млн 253 тыс. рублей. У него в собственности квартира площадью 62,2 «квадрата», два садовых домика (67,2 и 29,8 «квадрата») и два земельных участка (718 и 484 кв. метра). Сам Тяжельников владеет автомобилем Toyota Camry, а супруга — Peugeot 307. За прошлый год она получила 229,3 тыс. рублей.

Третий вице-спикер Игорь Прозоров за год потерял почти 900 тыс рублей дохода: ранее он отчитывался о доходе в 1, 481 млн рублей, в за 2016 год получил только 577, 8 тыс. рублей. Он владеет встроенным нежилым помещением площадью 110,8 «квадратов», а один из двух его несовершеннолетних детей имеет 1/5 доли квартиры площадью 139,7 «квадратов». Его младший брат-депутат Олег Прозоров, напротив, увеличил свой доход за год в десять раз до 3 млн. 424 тыс. рублей. Впрочем, это может объяснить исчезновение из списка собственности депутата квартиры площадью 50,2 кв. метра.

Самый состоятельный депутат гордумы Кургана — Наркис Галиаскаров. Его доход за 2016 года составил 5 млн 975 тыс. 822,65 рублей. Депутат владеет земельным участком площадью 1 тыс. кв. метров, двумя квартирами (36,9 и 62,3 «квадрата») и жилым домом площадью 106,4 «квадрата». Автопарк депутата составляют автомобили ВАЗ 21102 и Volkswagen Tiguan, а также автоприцеп. Супруга депутата за прошлый год получила 903,10 рублей, она — владелица земельного участка (609 кв. метров), ¼ долей квартиры площадью 58,5 «квардрата» и жилым строением без права регистрации.

Второй по величине доход задекларировал Юрий Калинин — 5 млн 166 тыс. 372,89 рублей. В собственности у депутата квартира площадью 106,8 «квадрата» и два земельных участка площадью 22 и 1677 кв. метров.

Всего в Курганской городской Думе по итогам прошлого года 14 депутатов заработали больше 1 млн рублей. Таким образом, в этом году оказалось на одного миллионера меньше.