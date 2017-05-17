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Главные новости Челябинской области
14:08  17 мая 2017 1

Права экс-губернатора Юревича защитит Европейский суд

Пресс-конференция
Жалоба в ЕСПЧ будет подана в ближайшее времяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Защита челябинского экс-губернатора Михаила Юревича обжалует отказ Челябинского облсуда признать незаконными обыски в его доме. Заявление будет подано в Европейский суд по правам человека.

«Если судебная система отказывается рассматривать действия следователя, который провел обыск в доме Юревича, где он не живет уже несколько лет, то нарушение конституционных прав будет рассматривать Европейский суд по правам человека», — заявил «Интерфаксу» адвокат экс-губернатора Игорь Трунов. Предполагается, что жалоба будет направлена в ЕСПЧ в ближайшее время.

Сотрудники ФСБ и СКР обыскали дом Юревича, расположенный в элитном челябинском районе Тарасовка, 29 марта. Санкция Центрального райсуда Челябинска на проведение этих действий была получена 16 марта. Защита Юревича добивалась отмены этого постановления в порядке апелляции. 16 мая, как сообщили «URA.RU» в Челябинском облсуде, вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

Владимир Васин
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