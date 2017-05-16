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Главные новости Челябинской области
16:46  16 мая 2017 0

Юревич проиграл апелляцию в Челябинском облсуде

Карабаш. Юревич. Челябинск., юревич михаил
Законным признали обыск и, соответственно, его результатыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский облсуд 16 мая отклонил протест защиты Михаила Юревича на проведение обысков в его доме, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Адвокаты пытались оспорить постановление Центрального райсуда двухмесячной давности.

«Суд первой инстанции санкционировал производство обыска в жилище обвиняемого, а также в строениях на придомовой территории», — напомнили в облсуде. Обыск в элитном челябинском поселке Тарасовка сотрудники ФСБ провели 29 марта. Между тем, как сообщил представляющий интересы экс-губернатора адвокат Игорь Трунов, Михаил Юревич фактически там давно не проживал — находясь сначала в Москве, а потом выехав на лечение в связи с онкозаболеванием сначала в Израиль, а затем в Великобританию.

СКР обвиняет экс-губернатора в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в подстрекательстве к клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) на экс-председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Защита настаивает на его полной невиновности. Последним успехом следствия стало объявление Юревича в международный розыск, но санкционировать заочный арест проходящего обследование в Лондоне экс-чиновника суд отказался.

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Так выглядит особняк бывшего главы Южного Урала в Тарасовке Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Шумов
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