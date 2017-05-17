Многомилионные расходы вызвали интерес отдельных народных избранниковФото: Pixabay.com
Расходы пермского Заксобрания решили тщательно проверить. Лидер фракции ЛДПР Олег Постников заявил, что решил выяснить, на что парламент готов потратить в ближайшие годы три млрд рублей.
Парламентарий на своей странице в Facebook сообщил, что намерен комплексно проверить существующие расходы на содержание Законодательного собрания Пермского края на предмет их обоснованности и эффективности.
Потенциальный кандидат в губернаторы Олег Постников мешает коллегам «жировать»
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
«Цифры реально зашкаливают: в 2012 году это было 347 млн рублей, на нынешний год это уже 555 млн рублей! За пять лет с учетом роста стоимость содержания краевого парламента составит около 3 млрд рублей минимум. Желающие помочь — пишите в личку. Буду изучать информацию и консультироваться с контролирующими органами. Жировать во времена экономического кризиса и западных санкций за бюджетный счет — это непозволительная роскошь», — отметил Постников.
Либерал-демократ добавил, что обсуждает с коллегами варианты сокращения расходов на Заксобрание. Одна из идей — лишить зарплаты всех депутатов, кроме председателя парламента и его заместителей. На сегодняшний день за счет бюджета оплачивается труд 21 народного избранника.
Ранее Олег Постников выступил с инициативой принять на работу с зарплатой трех оппозиционеров — руководителя фракции «Справедливой России» Дарью Эйсфельд, генерал-майора милиции в отставке Владимира Чулошникова (КПРФ) и бывшего замглавы администрации губернатора Игоря Орловеа (ЛДПР).
Претензии оппозиции могут ударить по Валерию Сухих
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Им было отказано в работе на постоянной основе с выплатой заработной платы из-за того, что квота (21 из 60 депутатов) была исчерпана. Трудоустроены были в основном единороссы (их в Заксобрании большинство) и пять из 15 парламентариев из других фракций. Однако эту инициативу Постников в итоге отозвал — фракция ЛДПР решила, что неправильно уравнивать в правах оппозицию с единороссами за счет дополнительных расходов бюджета.
Источник, близкий к властям региона, предполагает, что анализ расходов на работу Заксобрания имеет глубокий политический подтекст, ведь с конца 2011 года парламент возглавляет влиятельный политик Валерий Сухих. «Сейчас все группы элит бьются за близость к новому главе региона. Постникова, в частности, связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым. Не исключено, что в смете расходов Заксобрания найдут подозрительные статьи. Ну, а если возникнет скандал, то это очень ослабит позиции Сухих», — отметил собеседник.
С самим Валерием Сухих связаться не удалось.