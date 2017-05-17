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17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
16:07  17 мая 2017 0

Вопрос об установке Сталина в Сургуте отложили до заседания несуществующего совета

Установка бюста Сталину. Сургут, алакаев рустем, бюст сталину
Сургутского Сталина вновь убирают в "долгий ящик"Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вопрос об установке бюста Сталина в Сургуте отложен. Такое решение принято на заседании городской комиссии по топонимике. Власти решили повременить с появлением бронзового вождя до заседания на сегодняшний день несуществующего общественного совета. Об этом в среду, 17 мая, сообщил «URA.RU» представитель инициативной группы по установке памятника лидеру СССР Денис Ханьжин.

«Хотят вынести этот вопрос на первое заседание общественного совета. Его уже два года собирают, вроде как почти собрали», — комментирует собеседник агентства.

Впервые бюст Сталина установили летом 2016 года в районе сургутской набережной. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, поскольку памятник генералиссимусу появился в нескольких метрах от места, где в будущем будет находиться мемориал в память о жертвах политических репрессий «вождя народов». Бюст испачкали красной краской на следующий день после установки, а позднее его демонтировала мэрия города, поскольку монумент незаконно располагался на муниципальной земле.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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