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17 мая 2017
16:29  17 мая 2017 5

В Кремле ответили на вопрос о запрете алкоголя на телевидении

Многие сомневаются, что пьянство на экране мешает людям вести здоровый образ жизниКадр и фильма "Ирония судьбы"

В Кремле не стали комментировать идею запретить сцены с распитием алкоголя на телевидении.

Отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могут прокомментировать эту инициативу, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил: «Никак», пишет РБК.

Ранее стало известно, что Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву проект закона, согласно которому на телевидении с 6.00 до 23.00 по московскому времени запрещается демонстрировать распитие алкоголя. В частности, распитие спиртных напитков предложили запретить «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». Такие сцены, говорится в проекте, следует воспринимать как «скрытую рекламу» и «стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».

Замминистра культуры Владимир Аристархов назвал ситуацию с запретом распития алкоголя на ТВ «абсурдной». «Первый канал» и ВГТРК отказались комментировать данную инициативу.

Стоит отметить, что в Сети и на телевидении, а также в печатных медиа реклама алкоголя в России запрещена с 23 июля 2012 года.

Наталия Вершинина
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