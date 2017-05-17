Составителям предвыборной базы губернатора грозит «уголовка»

17:51 17 мая 2017 0

Возможно, на избирательные права граждан пытались повлиять Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области разразился первый предвыборный скандал. Заместитель главы Махневского муниципального образования Лариса Толмачева разослала письмо руководителям всех местных учреждений, организаций и предприятий с предписанием о подготовке к избирательной кампании.

В документе говорится: «Для организации и проведения выборов губернатора Свердловской области… администрация Махневского муниципального образования просит Вас предоставить списки сотрудников подведомственных Вам организаций по прилагаемой форме в срок до 15 мая 2017 года…».

Далее в документе содержится таблица, где директорам предлагается указать фамилии, имена и отчества всех сотрудников, даты их рождения, номера сотовых телефонов и должности. Места для подписей сотрудников об обработке их персональных данных в таблице не предусмотрено.

Это письмо наделало много шума в Махнево Фото: Константин Джултаев

Управляющий партнер ООО Юридическая фирма «ЮРЛИГА» Иван Волков заявил «URA.RU», что усматривает в действиях чиновницы грубейшее нарушение избирательного законодательства и федерального закона о защите персональных данных: «Я бы советовал жителям Махнево обратиться с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет. Полиции стоило бы провести проверку, чтобы выяснить, почему такое требование рассылается на официальном бланке за подписью должного лица. Как минимум речь идет о административном правонарушении. Но если будет установлено, что должностное лицо пыталось повлиять на избирательные права граждан, может пойти речь и об уголовном наказании».

В администрации главы Свердловской области также высказали недоумение по поводу действий чиновницы. «Это либо профнепригодность, либо сознательная провокация со стороны одного из представителей местной администрации», — сказал представитель губернаторской команды.

Глава одного из свердловских муниципалитетов уточнил в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что сбор данных о местных жителях с их контактами — стандартная предвыборная процедура. Таким образом создается база избирателей, с которыми впоследствии активно работают агитаторы «Единой России». «Но эти указания обычно носили устный характер. Никто официальные документы с соответствующими требованиями не подписывал», — заявил градоначальник.

Получить комментарий в администрации Махнево не удалось.