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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:51  17 мая 2017 0

Составителям предвыборной базы губернатора грозит «уголовка»

Выборы в Екатеринбурге, бюллетень, выборы
Возможно, на избирательные права граждан пытались повлиятьФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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В Свердловской области разразился первый предвыборный скандал. Заместитель главы Махневского муниципального образования Лариса Толмачева разослала письмо руководителям всех местных учреждений, организаций и предприятий с предписанием о подготовке к избирательной кампании.

В документе говорится: «Для организации и проведения выборов губернатора Свердловской области… администрация Махневского муниципального образования просит Вас предоставить списки сотрудников подведомственных Вам организаций по прилагаемой форме в срок до 15 мая 2017 года…».

Далее в документе содержится таблица, где директорам предлагается указать фамилии, имена и отчества всех сотрудников, даты их рождения, номера сотовых телефонов и должности. Места для подписей сотрудников об обработке их персональных данных в таблице не предусмотрено.

Это письмо наделало много шума в Махнево
Фото: Константин Джултаев

Управляющий партнер ООО Юридическая фирма «ЮРЛИГА» Иван Волков заявил «URA.RU», что усматривает в действиях чиновницы грубейшее нарушение избирательного законодательства и федерального закона о защите персональных данных: «Я бы советовал жителям Махнево обратиться с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет. Полиции стоило бы провести проверку, чтобы выяснить, почему такое требование рассылается на официальном бланке за подписью должного лица. Как минимум речь идет о административном правонарушении. Но если будет установлено, что должностное лицо пыталось повлиять на избирательные права граждан, может пойти речь и об уголовном наказании».

В администрации главы Свердловской области также высказали недоумение по поводу действий чиновницы. «Это либо профнепригодность, либо сознательная провокация со стороны одного из представителей местной администрации», — сказал представитель губернаторской команды.

Глава одного из свердловских муниципалитетов уточнил в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что сбор данных о местных жителях с их контактами — стандартная предвыборная процедура. Таким образом создается база избирателей, с которыми впоследствии активно работают агитаторы «Единой России». «Но эти указания обычно носили устный характер. Никто официальные документы с соответствующими требованиями не подписывал», — заявил градоначальник.

Получить комментарий в администрации Махнево не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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