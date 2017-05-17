{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
19:17  17 мая 2017 0

Литва дала убежище двум геям из Чечни

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, плакаты, геи, чечня, лгбт активисты, радужные, борцы за права гомосексуалов, притеснения
Возможность приютить представителей ЛГБТ-сообщества Литва согласовала с ЕСФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Литва выдала визы двум чеченским гомосексуалистам, которые подверглись преследованию на родине.

Министр отметил, что Литва действовала в согласии с ЕС и согласовала данный вопрос и «в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы — относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище», передает слова министра «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что финские и шведские правозащитники начали сбор средств для помощи в эвакуации геев из Чечни.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров