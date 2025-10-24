В России заблокировали крупнейший в мире ресурс с аниме
Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме MyAnimeList
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Роскомнадзор внес самый крупный в мире интернет-ресурс по тематике аниме и манги MyAnimeList в перечень запрещенных сайтов и ограничил к нему доступ на территории России. Об этом сообщают журналисты.
«Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList — крупнейшую в мире базу данных и социальное сообщество по аниме и манге», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы государственного реестра доменных имен. Отмечается, что ресурс заблокировали еще 22 октября.
MyAnimeList — это крупнейшая мировая база данных, посвященная японской анимации (аниме) и комиксам (манга), а также платформа для общения любителей этого жанра. Ежедневно ее посещают миллионы пользователей со всего мира. Роскомнадзор в 2021 году уже ограничивал доступ к отдельным страницам платформы, однако полная блокировка вводится впервые.
