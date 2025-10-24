В России заблокировали крупнейший в мире ресурс с аниме

Роскомнадзор заблокировал сайт с аниме MyAnimeList Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор внес самый крупный в мире интернет-ресурс по тематике аниме и манги MyAnimeList в перечень запрещенных сайтов и ограничил к нему доступ на территории России. Об этом сообщают журналисты.

«Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList — крупнейшую в мире базу данных и социальное сообщество по аниме и манге», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы государственного реестра доменных имен. Отмечается, что ресурс заблокировали еще 22 октября.