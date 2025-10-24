В Белоруссии по требованию КГБ заблокировали российский мессенджер: причины борьбы с «ВКонтакте»

Доступ к соцсети «ВКонтакте» ограничен в Беларуси Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Белоруссии был ограничен доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом информировал государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. Согласно опубликованному сообщению, такое решение принято на основании представления Комитета государственной безопасности. Что известно о блокировке российской соцсети в Белоруссии — в материале URA.RU.

Что известно о блокировке «ВКонтакте» в Беларуси

В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте» Фото: Сайт БелГИЭ

В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает Белтелерадиокомпания, решение было принято 24 октября на основании представления Комитета государственной безопасности (КГБ) страны. Сообщение сопровождается скриншотом «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем.

Сайт VK.com был внесен в Список ресурсов ограниченного доступа БЕЛГИЭ. «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в реестре.

При обращении к сайту социальной сети белорусские пользователи видят типовое уведомление, информирующее об ограничении доступа по распоряжению Министерства информации. На данный момент сроки действия блокировки остаются неизвестными.

Пользователи «ВКонтакте» в Беларуси столкнулись с масштабным сбоем в работе

Социальная сеть «ВКонтакте» подверглась серьезному техническому сбою, затронувшему пользователей по всей территории Беларуси. С вечера 24 октября зафиксировано увеличение числа сообщений о недоступности платформы, поступающих из различных регионов страны в период максимальной нагрузки на сервис. Согласно данным мониторинга инцидентов, количество жалоб на работу ресурса резко возросло: пользователи отмечают, что из-за технических неполадок невозможно воспользоваться основными функциями социальной сети.

География сбоя

В столице зафиксировано наибольшее количество обращений — на долю Минска приходится 36 процентов от общего числа поступивших жалоб. Минская область занимает вторую позицию по этому показателю, ее результат составляет 19 процентов. В Витебской области отмечено 14 процентов жалоб, аналогичный уровень обращений регистрируется и в Брестской области. Наименьшее количество сообщений о проблемах поступило из Гродненской области — всего 6 процентов случаев.

Основные проблемы у пользователей

Среди основных затруднений, с которыми столкнулись пользователи, отмечаются следующие: сайт социальной сети полностью недоступен, основные элементы интерфейса не загружаются, отсутствует соединение с серверами платформы, а также возникают серьезные ошибки при попытке авторизации. Сбои длятся весь вечер.

Основная информация про «ВКонтакте»