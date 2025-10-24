Из тела пострадавшего в Красногорске ребенка извлекли до 10 осколков

Мальчику, пострадавшему от атаки дронов в Красногорске, провели операцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восьмилетнему мальчику, пострадавшему при взрыве беспилотника в Красногорске, провели сложную операцию в детском Научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля. Из его тела медики извлекли около 10 бетонных осколков. Об этом рассказала директор детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, доктор медицинских наук Наталья Шаповаленко.

«Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой. <…> Говорят, что там бабушки и дедушки будут меняться», — рассказала директор центра в разговоре с ТАСС. Отмечается, что из тела ребенка вытащили 10 осколков.

Как уточнили врачи, травматологи-ортопеды провели расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. За время операции были извлечены все обнаруженные бетонные фрагменты: среди них — пять крупных и примерно столько же мелких. Они располагались в мягких тканях и представляли потенциальную опасность для дальнейшего выздоровления. С ребенком уже работают психологи.

