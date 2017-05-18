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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
09:15  18 мая 2017 5

В Кургане не могут найти желающих для работы в штабе Навального

Митинг в память Бориса Немцова. Курган, камшилов иван, исакаев габдулла, пикет немцов
Габдула Исакаев (слева) и Иван Камшилов хорошо известны в КурганеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане откладывается открытие штаба оппозиционера Алексея Навального. Ожидалось, что это произойдет уже в мае. Возможно, в городе не могут найти подходящие кандидатуры для работы в штабе.

Объявление о том, что в Кургане ищут регионального координатора и юриста появилось на сайте Навального еще в начале марта. В качестве возможных претендентов называли известных оппозиционеров Ивана Камшилова и Габдулу Исакаева, а также журналиста Никиту Телиженко.

Между тем о желании работать с Навальным заявил только Иван Камшилов. Он рассказал, что отправил свое резюме, однако пока никаких предложений ему не поступало.

«Я регулярно посылаю Навальному свои отчеты. Не знаю, знает ли он о моем существовании, но ко мне никаких предложений не было», — прокомментировал в свою очередь Исакаев. Он отметил, что не намерен проявлять инициативу в этом вопросе.

Телиженко заявил «URA.RU», что планов работы в штабе Навального не имел.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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