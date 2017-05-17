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17 мая 2017
21:09  17 мая 2017 2

«Рабочие справляли нужду где попало». Уровень аммиака на «Зенит-Арене» опасен для здоровья

Экскурсия футболистов клуба
Строительство стадиона связано с громкими скандаламиФото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты, измерив уровень аммиака в воздухе на новом стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, пришли к выводу, что посещение спортивного объекта опасно для здоровья людей.

В качестве причины специалисты назвали неправильные действия рабочих во время возведения объекта, которые «где попало справляли нужду», а также отсутствие вентиляции на стадионе. Такая информация приведена в паблике «Mash» «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что подрядчики не успевают установить систему контроля допуска болельщиков на стадион. Система уже отработала на двух публичных мероприятиях, но потом не устроила силовиков, которые попросили демонтировать турникеты.

Отметим, что на «Зенит-Арене» состоялся скандальный матч питерского клуба «Зенит» с екатеринбуржцами из «Урала», который запомнился судейством, многим показавшимся необъективным.

Лев Истомин
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