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17 мая 2017
22:47  17 мая 2017 6

РПЦ призвала Госдуму разрешить бить детей и запретить аборты

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кулак, детское насилие
Детей нужно воспитывать правильноФото: depositphotos.com © URA.RU

Наместник Новоиерусалимского монастыря Феофилакт попросил депутатов запретить аборты и разрешить физически наказывать детей. Архимандрит высказался на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей.

«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят», — сказал он, сообщает РБК.

По словам священнослужителя, запрет на физическое наказание детей противоречит Священному Писанию. Нельзя приравнивать детей к родителям и запрещать христианское воспитание, добавил Феофилакт и подчеркнул, что закон требует корректировки.

Патриарх Кирилл в ноябре прошлого года высказывался с той же инициативой. Глава РПЦ заявлял, что система обязательного медицинского страхования должна исключить аборты из предоставляемых операций. Тогда экспертная группа отклонила инициативу патриарха большинством голосов.

На данный момент Госдумой одобрено постановление, согласно которому врачи смогут делать аборты только на основании специальной лицензии. Закон примет силу в декабре 2017 года.

Семен Гринберг
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