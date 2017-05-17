23:16 17 мая 2017 1

В университете боятся митингов и гадают, как спасти десять факультетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Преподаватели Уральского федерального университета возмущены информацией о новой реформе в вузе и грядущих сокращениях. Такова реакция на официальное объявление об объединении Института гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) и Института социальных и политических наук (ИСПН). После его создания 19 июня абсолютно все окологуманитарные факультеты УрФУ будут входить в один Уральский гуманитарный институт. Реформа считается самой крупной после создания федерального вуза путем слияния двух крупнейших в Екатеринбурге вуза, УПИ и УрФУ.

«Это структурная перестройка. Мы сконцентрировали все гуманитарные направления в одном большом институте и уверены, что таким образом получится консолидироваться и искать ресурсы», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский. Он особо отметил, что в УрФУ нет планов по изменению педсостава нового института, и объяснил ситуацию кратко:

«Резко снизился государственный заказ на гуманитарные и социальные направления подготовки».

Дмитрий Бенеманский уверяет: слияние институтов поможет лучше искать финансирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ряд преподавателей немедленно отреагировали на эти слова. «Руководству УрФУ гуманитарии больше не интересны — теперь ставка на инженерные специальности. — написала в Facebook заведующая кафедрой русского языка и стилистики факультета журналистики Элина Чепкина. — А между тем высшее гуманитарное образование востребовано у абитуриентов, студентов и их родителей. Семьи согласны платить большие деньги за обучение детей». По ее словам, руководству вуза следует учитывать мнение тех многочисленных абитуриентов, которые выбирают гуманитарные факультеты: «Они платят за качество образования, и они ожидают качественного образования. А это качество все труднее удерживать преподавателям, находящимся под давлением за счет сокращения ставок и угроз все новых сокращений, за счет постоянного возрастания учебной и внеучебной нагрузки».

О постоянном состоянии стресса заявили «URA.RU» и другие сотрудники. «Психологически очень тяжело было все время слышать, что к концу года сократят ставки, на следующий год — снова. Трудно нормально функционировать, когда все время над тобой висит этот Дамоклов меч. — призналась профессор филологического факультета Елена Березович. — Очень сильные в научном отношении кафедры должны сливаться с другими. Мы пытаемся надеяться, что слияние будет достаточно формальным, но безусловно его опасаемся. Нас лихорадит семь лет с момента объединения УПИ и УрГУ. За это время выработалось стойкое чувство, что все дальнейшие преобразования негативны: ни одного позитивного, которое шло бы на благо научным школам и студентам, мы не видели. Но человеческий организм привыкает, потому что невозможно семь лет жить исключительно в гневе».

Тех, на кого оказывают давление, ждут в профсоюзе Дмитрия Трынова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действия менеджмента вуза давно могли бы перерасти в массовый протест, однако педсоставу не хватает организованности, уверен представитель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов. «Предпосылки для митингов есть: идет системное нарушение интересов профессоров — основной категории работников. Но я не вижу предпосылок в уровне их самосознания, готовности к активным действиям. Пока преподаватели не выкинут из своих голов эту патерналистскую вату, пока не обретут достоинство и не станут разговаривать с начальством с позиции своих интересов и прав, ничего не выйдет». Трынов добавил, что решения о сокращениях принимались, начиная с февраля. «В апреле прошло собрание трудового коллектива, была написана резолюция, отправлена ректору. Но не знаю, ответил ли он что-то на это. Возможно стоило писать в надзорный орган. Как минимум в прокуратуру или трудовую инспекцию», — посетовал он.

Общую мотивацию руководства УрФУ объяснил «URA.RU» бывший преподаватель вуза, владелец агентства «Ньютон» и джаз-клуба EverJazz Алексей Глазырин. Он считает, что сегодня университет не может предложить каких-либо качественных изменений в образовании, поэтому занимается реструктуризацией.

Алексей Глазырин: «Концепции объединения безусловно не существует» Фото: Александр Константинов © URA.RU

«Что планируется в рамках новых образовательных траекторий — никто не понимает. Пока это приводит к формальному объединению кафедр, причем достаточно разнонаправленных. То есть три кафедры философского факультета объединяются в одну, три кафедры филологического — тоже. Это в любом случае сокращение ставок и преподавателей. На мой взгляд, любое финансирование может выделяться только при том, что осуществляется новый прорыв в образовании или исследованиях. Сегодня мы укрупняемся для чего-то, но никакой концепции этого объединения безусловно не существует. Соответственно не подтверждено никакого финансирования под так называемую стратегическую академическую единицу по гуманитарным и социальным наукам».

Ухудшение условий работы не приведет к качественному прорыву в образовании, а старая модель, которая успешно функционировала почти сто лет, планово разрушается новыми изменениями, резюмировал Глазырин.

Спрогнозировать дальнейшие реформы в Уральском федеральном университете опрошенные «URA.RU» преподаватели не решились, однако припомнили одно из последних громких нововведений — установку десятков камер для «слежки за преподавателями». В вузе тогда заявили, что оборудование используется исключительно для охранных целей, а также трансляций и записи лекций.