23:19 17 мая 2017 2

Может, оживление украинских законадателей было связано с опасением, что безвиз не подпишут? ФОТО: Youtube 112 Украина

Президент Украины Петр Порошенко не смог сдержать радости, когда понял, что безвизовый режим между подвластной ему страной и ЕС стал реальностью. Телеканал «112 Украина» опубликовал видео встречи, которая проходила сегодня в Страсбурге.

На церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины Порошенко радуется как ребенок, показывает класс и заставляет дипломатов пожимать друг другу руки.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела поставили подписи под документом. Украина рассчитывает, что закон вступит в силу в ночь на 11 июня. Однако ЕС оставляет за собой право приостановить безвизовый режим, напоминает «Национальная служба новостей».

В Сети активно обсуждают опубликованное журналистами видео, отмечая, что Порошенко выглядит уж чересчур счастливым.