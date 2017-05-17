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17 мая 2017
23:19  17 мая 2017 2

В Сети обсуждают слишком счастливого Порошенко во время подписания «безвиза». ВИДЕО

Может, оживление украинских законадателей было связано с опасением, что безвиз не подпишут?ФОТО: Youtube 112 Украина

Президент Украины Петр Порошенко не смог сдержать радости, когда понял, что безвизовый режим между подвластной ему страной и ЕС стал реальностью. Телеканал «112 Украина» опубликовал видео встречи, которая проходила сегодня в Страсбурге.

На церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины Порошенко радуется как ребенок, показывает класс и заставляет дипломатов пожимать друг другу руки.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела поставили подписи под документом. Украина рассчитывает, что закон вступит в силу в ночь на 11 июня. Однако ЕС оставляет за собой право приостановить безвизовый режим, напоминает «Национальная служба новостей».

В Сети активно обсуждают опубликованное журналистами видео, отмечая, что Порошенко выглядит уж чересчур счастливым.

Семен Гринберг
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