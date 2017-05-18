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18 мая 2017
10:59  18 мая 2017 0

Украина отменяет железнодорожное сообщение с Россией

Клипарт. Нижневартовск., поезд, перрон, закат, вокзал, пассажиры, ржд
Россияне могут забыть о железнодорожных путешествиях на УкраинуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Украины с 1 июля 2017 года планируют окончательно прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщает один из пользователей украинских форумов, ссылаясь на источники в транспортном ведомстве.

«Сегодня разговаривал с человеком, работающем в УЗ („Украинские Железные Дороги“, — прим. URA.Ru). С 1 июля кардинально меняется направление пассажирских перевозок. Практически отменяются все оставшиеся поезда в сообщения с Россией и назначается множество поездов в сообщении со странами Евросоюза», — заявил пользователь форума.

Информация о переориентации украинских поездов вызвала бурную дискуссию в местных социальных сетях. Пользователи удивились тому, что на официальных сайтах европейских перевозчиков никакой информации о сообщении с Украиной нет вовсе, сообщает телеканал «Звезда».

Сергей Макеев
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