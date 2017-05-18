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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
11:20  18 мая 2017 0

В Кургане сотрудники ГИБДД останавливают пассажиров на конечных остановках

Чистка дорог от снега и льда. Курган., инспектор гибдд, пазик, дпс
В Кургане зафиксирован абсолютный рост ДТП с участием автобусовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В связи с абсолютным ростом аварийности по вине водителей автобусов в Кургане сотрудники ГИБДД с четверга, 18 мая, проводят опрос пассажиров. Об этом сообщает городской отдел управления Госавтоинспекциии по Курганской области.

На конечных остановках пассажирских автобусов сотрудники ГИБДД будут обращаться к пассажирам с просьбой оценить культуру поведения водителей общественного транспорта, сообщить, если они допускали правонарушения во время движения либо при посадке-высадке пассажиров. Также горожане смогут высказать свои предложения по предотвращению ДТП с участием маршрутных автобусов.

Сотрудники ГИБДД обращаются к гражданам с просьбой сообщать информацию о нарушениях ПДД водителями маршрутных транспортных средств. «Если вы стали очевидцем нарушения, необходимо его задокументировать с помощью фото- или видеотехники, и с заявлением обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по адресу: город Курган проспект Голикова, 25, телефон: 25 — 64 — 90», — сообщили в ведомстве.

Татьяна Жаткина
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