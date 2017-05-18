{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
11:34  18 мая 2017 0

Американцы проведут похороны в открытом космосе

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
Космические похороны стали реальностьюФото: Роскосмос

Американская компания SpaceX отправит в космос корабль Elysium Star II с прахом людей на борту. При этом родственники умерших смогут наблюдать за путешествием останков с помощью специального приложения.

Космический корабль с экзотическим грузом на борту будет запущен с авиабазы в Калифорнии и доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. В космосе похоронное судно будет путешествовать в течение двух лет, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы, — сообщает телеканал 360.

Известно, что стоимость подобной услуги составляет 2 500 долларов. При этом более 100 «мест» на Elysium Star II уже забронированы.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров