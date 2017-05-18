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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
12:37  18 мая 2017 0

Тюменские депутаты хотят подать в суд на национальные дорожные стандарты для спасения бюджета

Ремонт дороги. Челябинск, ремонт дорог, асфальт
По мнению тюменских депутатов, национальные стандарты опустошают городской бюджетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты гордумы Тюмени пожаловались на нехватку бюджета для реализации всех дорожных национальных стандартов. Парламентарии призвали меньше обращать внимание на указания столицы и больше руководствоваться финансовыми потребностями своего города.

На очередном заседании комиссии городской Думы Тюмени по градостроительству депутаты неожиданно призвали игнорировать указания федерального центра при обустройстве дорожной инфраструктуры. Предложение прозвучало во время отчета директора департамента транспорта Игоря Фролова о развитии сети городских дорог. По мнению парламентариев, стандарты меняются слишком быстро, что приводит к дополнительным расходам и без того сжатого бюджета.

«Мы вырыли себе яму из-за национальных стандартов, — заявил депутат-единорос Александр Лейс. — Если мы хотим быть лучшим городом земли, мы должны соблюдать все национальные стандарты. Но на это денег нет».

Депутат привел в пример, по его мнению, нецелесообразно потраченные средства на укладку новых лежачих полицейских на дорогах и установку ограждений всех городских тротуаров. На окраинных улицах, по словам Лейса, они не нужны.

«Мы разработали план по демонтажу ограждений и переставляем их на места, где они нужны», — парировал замечания директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов.

«Мы не правомочны здесь решать эти вопросы, — высказался депутат Алексей Рагозин. — Но можем обратиться в правительство РФ с просьбой изменить национальный стандарт или обжаловать его в суде. И я думаю, что нужно воспользоваться этим правом».

В 2016 году на развитие городской инфраструктуры из бюджета Тюмени было потрачено более 6 млрд руб.

Владимир Балтунов
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