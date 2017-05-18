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Главные новости Челябинской области
13:01  18 мая 2017 0

Новгородский губернатор предложил должность видному челябинцу

Тефтелев и Довженко в Парковом, Челябинск, тефтелев евгений, довженко дмитрий
Консультант челябинского мэра Евгения Тефтелева (справа) Дмитрий Довженко может переехать в Великий НовгородФото: пресс-служба администрации Челябинска

Председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Челябинска Дмитрий Довженко может переехать в другой регион. Ему предложена должность советника губернатора Новгородской области, сообщил «URA.RU» собственный источник.

Сейчас Дмитрий Довженко находится в Великом Новгороде, о чем говорит геолокация в его Facebook. Кроме того, он уже значится советником губернатора Новгородской области в списке приглашенных на Третий ежегодный международный Форум приграничных регионов, который проходит в Пскове.

Сам челябинец не комментирует возможную должность и назначение в Великий Ногород. «Меня никуда не назначали, решение не принято», — коротко ответил Довженко.

Челябинский депутат хорошо знаком с земляком, экс-гендиректором Агентства стратегических инициатив, а ныне временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

48-летний Дмитрий Довженко ранее работал управляющим филиалом банка «Северный морской путь». Сейчас работает в Думе, а также консультантом мэра Челябинска.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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