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Главные новости Челябинской области
13:16  18 мая 2017 0

Руководство ММК рассказало о разработке новых технологий для «Газпрома»

Вручение наград ветеранам ВОВ. ДТиМ. ДК им. Орджоникидзе. Магнитогорск, логотип, ммк, дк имени орджоникидзе
Руководство ММК приняло участие в международной научной конференцииФото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске прошла международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования». В обсуждениях приняли участие специалисты МГТУ, руководители ОАО «ММК» и предприятий металлургической отрасли России и ряда зарубежных стран.

Открывая заключительную часть конференции, ректор МГТУ Валерий Колокольцев отметил главные моменты, ее характеризующие. Это география участников, активность молодежи и практические результаты. «Все это показывает потенциал нашего университета, в котором сочетаются очень тесно, дополняя и обогащая друг друга, техническое и гуманитарное направления».

«В 2016 году было проведено научно-исследовательских и конструкторских работ совместно с МГТУ в объеме порядка 25 миллионов рублей. На 2017 год, в настоящее время уже три работы находятся в стадии подписания, где также в тендере победил МГТУ. И сейчас у нас идет новое направление по программе с „Газпромом“, которую в прошлом году подписал ММК, мы также выиграли совместно с МГТУ государственный контракт, где будем разрабатывать технологии производства продукции для „Газпрома“», — рассказал главный специалист группы по развитию Научно-технического центра ОАО «ММК» Сергей Денисов.

Денисов также отметил, что результатом нынешней научно-технической конференции стали новые технологии, предложенные участниками для обсуждения и апробации на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Сергей Макеев
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