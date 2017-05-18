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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:48  18 мая 2017 1

Ремонтировать свердловскую трассу будет компания из деревни Ивановской области. Сумма контракта — 1 млрд рублей

Ремонт дорог. Курган, ремонт дорог, асфальтоукладчик, простой техники
Трассу в Свердловской области отремонтирует ивановская компанияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Уралуправтодор» подвел итоги конкурса по поиску подрядчика на капитальный ремонт участка трассы Екатеринбург — Пермь в Свердловской области. Победителем стала компания «ДСУ-1», с которой и будет заключен контракт на сумму более 1 млрд рублей.

Организаций с таким наименованием, судя по данным сервиса «Контур.Фокус», в России наберется с не один десяток. Такая есть и в Екатеринбурге, однако в пресс-службе «Уралуправтодора» «URA.RU» подтвердили, что участником и победителем конкурса является компания из Ивановской области, зарегистрированная на земельном участке в деревне Гулиха, отметив, что юридический адрес может быть другим.

Система «Контур.Фокус» определяет юридический адрес компании-победителя в лесу под Иваново
Фото: скрин страницы Контур.Фокус

Заявку на участие в конкурсе также подавала еще одна компания — ООО МСК «СибАгро». Примечательно, что на ее официальном сайте указано: она находится в Тюменской области. Однако тот же «Контур.Фокус» определяет ее месторасположение в Севастополе.

На портале госзакупок указано, что обе компании снизили изначальную стоимость работ на одну и ту же сумму, вплоть до копеек: с 1 061 856 710,00 рублей до 1 056 547426,45, а заявки были поданы с разницей в 5 секунд (судя по данным сайта «Сбербанк-АСТ», где проводился конкурс).

Заявки от компаний поданы с разницей в 5 секунд
Фото: скрин страницы Сбербанк-АСТ

Что касается победителя, в СМИ ДСУ-1 связывают его с семьей авторитетного ивановского бизнесмена и бывшего депутата облдумы Телмана Ферояна.

Сергей Демин
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