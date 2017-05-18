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Главные новости Челябинской области
13:32  18 мая 2017 0

Вооруженный мужчина едва не открыл стрельбу по прохожим у школы и детсада в Челябинске

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
Вооруженного челябинца задержала полиция рядом со школойФото: pixabay.com

Полиция задержала агрессивного мужчину, угрожавшего расстрелять прохожих между школой и детсадом на северо-западе Челябинска. При себе у него был травматический пистолет, сообщила «URA.RU» свидетель происшествия Татьяна Глебова, позвонившая в правоохранительные органы.

«Примерно в 07.45 привезла ребенка в школу. Услышала крики. Гляжу, мужчина идет по тротуару, размахивает пистолетом, оскорбляет всех, ругается и целится в прохожих. Все разбегаются в рассыпную. Кто-то заскочил в школу. Вызвала полицию. Через полчаса уже меня набрали, сказали, что его задержали с помощью школьника — псих сначала накинулся на него, тот отскочил, а потом шел за мужчиной с телефоном и докладывал полиции, куда он идет», — рассказала очевидец.

Местный участковый отказался давать комментарии по телефону. В пресс-службе управления МВД по Челябинску обещали предоставить информацию позднее.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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