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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
14:05  18 мая 2017 2

В Тюмени стартовал суд над бывшим ректором скандального тюменского вуза. Его оставили под домашним арестом

Олегу Новоселову (слева) продлили срок домашнего ареста до 10 июляфото - Николай Бастриков

В четверг, 18 мая, в Тюмени начался суд над Олегом Новоселовым, бывшим ректором регионального опорного вуза, Тюменского индустриального университета. На время процесса Новоселову продлили содержание под домашним арестом до 10 июля, хотя защитник экс-ректора просил суд отменить меру пресечения.

По данным источника «URA.RU», оглашения приговора можно было ожидать уже в четверг. Дело рассматривалось в особом порядке. Новоселов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, признал вину, частично возместил ущерб вузу в размере 800 тысяч рублей и договорился с ТИУ о рассрочке оставшейся суммы компенсации ущерба. Однако судья заявила, что в обвинительном заключении 15 страниц и вынести решение суд не успеет.

Учитывая, что срок домашнего ареста Новоселову установлен до 22 мая, гособвинитель, зампрокурора Тюменской области Руфат Биктимеров ходатайствовал о продлении ареста. Новоселов согласился, хотя его адвокат заявил, что продление ареста нарушает конституционные права бывшего ректора, который не имеет ни намерений, ни возможности помешать установлению истины по делу. В итоге суд постановил, что основания, по которым Олег Новоселов был помещен под домашний арест, не исчезли, и оставил бывшего ректора «дома» до 10 июля 2017 года.

Олег Новоселов общаться с «URA.RU» отказался. «Я сейчас думаю о своем и не хочу отвечать ни на какие вопросы», — заявил Новоселов.

Уголовное дело в отношении Олега Новоселова, на тот момент ректора Тюменского индустриального университета, было возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в то время, когда Новоселов возглавлял ТГНГУ, на базе которого и был создан опорный Тюменский индустриальный университет, в корыстных целях подписал приказ о приеме на работу старшим научным сотрудником по совместительству на экспериментальный завод буровой техники своего подчиненного по университету. Совместитель фактически не работал, а большую часть зарплаты должен был ежемесячно передавать Новоселову.

С августа 2014 года по сентябрь 2015 года университетом совместителю было выплачено более 2,7 млн рублей, из которых тот передал Новоселову 1 млн 930 тыс. рублей. Общая же сумма ущерба, причиненного вузу, составила свыше 3,1 млн рублей. Новоселов написал заявление об увольнении по собственному желанию более двух недель назад, но так и не получил ответ из министерства образования.

Кроме Олега Новоселова, фигурантами дела о коррупции в ТИУ стали проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также начальник коммерческого управления университета Егор Орлов.

Следующее заседание суда по уголовному делу против экс-ректора ТИУ Олега Новоселова состоится 1 июня.

Николай Бастриков
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