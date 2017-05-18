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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
15:31  18 мая 2017 0

Ямальские нефтяники чистили берег от мусора, накопленного с советских времен. ФОТО

Нефтяники помогли прибраться ямальцамФото: пресс-служба «Газпромнефть-Ямала»

В Новом Порту сотрудники «Газпромнефть-Ямала» убрали береговую линию от мусора. В работе была задействована и спецтехника промысла Новопортовского месторождения. В общей сложности вывезено 76 грузовых автомобилей металлолома и древесины общим объемом 900 кубометров.

«Наращивая масштабы производства, мы ответственно выстраиваем стратегию природопользования и всегда готовы оказать помощь администрации Ямальского района в ликвидации экологического наследия, накопленного с советских времен», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин. Его слова приводит пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Ямала»

Реализация проекта по утилизации экологического наследия предусмотрена до 2019 года и предполагает проведение ряда акций по очистке сел Новый Порт и Мыс Каменный от старой техники и материалов. Нефтяники поддерживают проект в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Впервые они участвовали в уборке летом 2016 года. Тогда с территории сел и береговой линии вывезли 2,5 тыс. тонн отходов. С каждым годом к акции присоединяется все больше участников, в числе которых школьники и молодежь. «Постепенно меняется самосознание, ямальцы не просто наблюдают — они собственноручно берутся менять будущее своей малой Родины. И это радует!» — отметила начальник управления природно-ресурсного регулирования администрации Ямальского района Анна Горохова.

Нина Калинина
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