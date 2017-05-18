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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15:05  18 мая 2017 0

В Тюменской области отказались закрывать вредное углевыжигательное производство. Власти обвинили в халатности

Пожароопасное производство находится вблизи детского сада и школыФОТО: предоставлено пресс-службой ОНФ

Администрация Упоровского района Тюменской области не будет закрывать вредное углевыжигательное производство в селе Скородум. Такое заявление сделал глава района Леонид Сауков в ответе на запрос «URA.RU». По словам активистов ОНФ, подобный подход к отравляющему детей предприятию говорит о попустительстве местных властей.

Предприятие ООО «Стройпрогресс», которое производит уголь в селе Скородум Упоровского района, продолжает жечь древесину рядом со школой и детским садом. За остановку предприятия борются активисты Народного фронта. Однако в администрации муниципалитета заявили, что не будут работать над снижением вредного воздействия пожароопасного производства на жителей.

«Администрация Упоровского района не наделена функциями по надзору, — поясняет в письме, адресованном „URA.RU“ глава района Леонид Сауков. — Кроме этого, в администрации отсутствует официальная информация о негативном воздействии производства, в связи с чем администрацией не могут быть приняты меры».

Так выглядит предприятие для производства древесного угла в с. Скородум Упоровского района
ФОТО: предоставлено пресс-службой ОНФ

По словам активиста ОНФ Андрея Агаркова, такой подход к обращениям жителей и Народного фронта говорит о халатном отношении властей к своим обязанностям.

«Как максимум они просто лгут, — заявил Агарков. — Это на бумаге у них все тип-топ. У них там якобы фильтры стоят и ничего не дымит. А на самом деле не так. То, что они не имеют сведений о предприятии, об экологических показателях, это может говорить о попустительстве властей. Они покрывают производство».

В отношении компании ООО «Стройпрогресс», которой принадлежит производство древесного угля в Упоровском районе, прокуратурой было возбуждено восемь административных дел. Также в апреле было вынесено судебное решение о приостановке работ на 60 дней, которое, по словам активистов ОНФ не исполнено.

Учредителями компании ООО «Стройпрогресс» по данным программы «Контур.Фокус», являются Дмитрий Крупеня, Михаил и Петр Глебченко.

Оперативно комментариев у руководства предприятия взять не удалось. Указанные телефоны не отвечали.

Владимир Балтунов
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