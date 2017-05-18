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Главные новости Челябинской области
15:31  18 мая 2017 0

Смог в Челябинске зальют водой. На улицы выводят спецтехнику

Глава города Евгений Тефтелев проверяет ход весенней уборки города. Челябинск, трактор, пыль на дороге, улица набережная
В воздухе мегаполиса станет меньше пылиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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В дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ) улицы Челябинска будут усиленно поливать водой, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Соответствующее поручение дал городским властям на заседании экологического совета губернатор Борис Дубровский.

«Все должно быть организовано так, чтобы не мешать нормальному движению транспорта», — подчеркнул глава региона. Ранее экологи предлагали при усилении смога распылять воду над мегаполисом из специальных пушек — стационарных и мобильных.

Общий перечень мероприятий по улучшению экологической ситуации на Южном Урале включает 82 пункта. Среди них ключевым является пилотный проект системы квотирования выбросов промышленных предприятий, который должен улучшить состояние воздуха в жилых зонах. Также власти намерены развивать электрический транспорт и стимулировать челябинцев к отказу от использования личных автомобилей. Для этого разработан масштабный проект единого парковочного пространства, предусматривающий введение платного паркинга на значительной части территории мегаполиса.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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