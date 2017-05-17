На челябинских водителях заработает экс-советник Якунина

19:58 17 мая 2017 0

Первые платные парковки в Челябинске появятся уже в конце года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока челябинские элиты в лице группы депутатов Госдумы Андрея Барышева и Владимира Бурматова, вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова и других бизнесменов воевали за автостоянки, пришли москвичи и все забрали. Столичное ЗАО УК «РВМ Капитал» сначала выиграло конкурс на разработку концепции единого парковочного пространства, а теперь готовится выиграть конкурс и развернуться в пределах от памятника Курчатову до автодороги Меридиан и от улицы Ленина до улиц Худякова и Доватора. По сути, аборигенов выдавили на окраины.

В распоряжении «URA.Ru» оказалась схема платных парковок в центре Челябинска, выполненная по заказу местных властей ЗАО УК «РВМ Капитал». Реализация проекта начнется уже в конце года. Всего появится 8 тыс. машиномест, стоимость часа стоянки — 30 рублей. 10% денег будет уходить в бюджет. Город в лице административной комиссии должен бороться с нарушителями. Москвичи по концессионному соглашению вложат в проект 350 млн рублей. Они вернут парковки городу после 2031 года, обещая принести к этому времени в бюджет 2,5 млрд рублей. Для работы Центра обработки данных уже оформляется второй этаж здания вытрезвителя по улице Курчатова, 26. Так что все говорит, что будущий конкурс выиграют москвичи. Первые платные парковки появятся уже в конце года.

1/4 Москвичи хотят сделать платным весь центр Челябинска Фото: ООО «Администратор челябинского парковочного пространства»

Гендиректором ЗАО УК «РВМ Капитал» является гендиректор Сергей Орлов — бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина, работал в «ТрансКредитБанке» и других крупных структурах. Выпускник юрфака Санкт-Петербургского госуниверситета — весьма серьезный бизнесмен.

Борис Дубровский (Слева) подписал соглашение о сотрудничестве с Сергеем Орловым в феврале, фирма последнего уже разрабатывает высокоскоростную магистраль и набережную, теперь и платны епарковки Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинские элиты уже понимают, что шансов обыграть москвичей чрезвычайно мало. «РВМ Капитал» участвует в проектировании высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск—Екатеринбург, разрабатывает проект реконструкции набережной к саммитам ШОС и БРИКС. Соглашения о сотрудничестве с компанией Сергея Орлова подписывал губернатор Борис Дубровский, а курирует проекты замглавы региона Руслан Гаттаров.

Впрочем, на презентации разработанной столичными бизнесменами концепции создания платных парковок в центре Челябинска местные депутаты и чиновники выразили массу скепсиса. «Непонятно, как быть со стоянками у больниц и других социальных учреждений. Платные парковки должны стимулировать челябинцев пользоваться общественным транспортом. Но сегодня им не на что пересаживаться. Откуда взялись эти 30 рублей за час? Представители концессионера сослались, что так в Москве. Но уровень доходов в Челябинске несопоставим с московским. И таких неясностей слишком много. Вопросы задавали даже те депутаты, кто обычно молчал. Никто не хочет брать на себя ответственность за потенциально взрывоопасное решение», — объяснил лидер фракции КПРФ Константин Нациевский.

«У коллег очень много вопросов по реализации проекта. Если концессионер не сможет ответить на них, нужно будет отложить. Это же делается для удобства горожан», — подтверждает председатель комиссии по социальной политике гордумы Александр Галкин. Вице-спикера местного парламента Илью Мительмана покоробило, что у инвесторов нет опыта такой работы.

В прошлом году близкая к Андрею Барышеву фирма пыталась открыть платную парковку, но инициатива провалилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов от имени шефа обещает, что переход на платные парковки пройдет максимально безболезненно для населения. А городские власти к концу года начнут расширять автопарк общественного транспорта. «Проблема назрела уже давно. Автомобилисты жалуются, что негде припарковаться. Жители домов в центре недовольны, что дворы заставлены машинами. Платные парковки уже есть в Москве, Казани Екатеринбурге. Прежде, чем реализовывать, проект мы изучаем их опыт и обсудим с горожанами», — обещал чиновник. Широкое обсуждение с челябинцами обещали и в аппарате гордумы.

Заместитель гендиректора ООО «Администратор Челябинского парковочного пространства» Вадим Дадаев, выступавший с презентацией единого парковочного пространства перед депутатами гордумы и чиновниками мэрии, отказался от комментариев. В московском офисе «РВМ Капитал» по телефону пресс-службы сообщили, что сейчас никто не сможет пообщаться с прессой.

Челябинский политтехнолог Юлия Грибовская, комментируя последствия введения платных парковок для челябинских элит и горожан, проводит параллели с московской реновацией. «Даже перед общим врагом местные элиты не объединятся — слишком разные у них интересы. А вот на серьезное сопротивление горожан наткнуться могут.

Мне это напоминает реновацию. У нас тоже нарушена коммуникация между жителями и властью. И в Москве, и в Челябинске — не местный мэр.

Челябинцы более терпеливые, чем москвичи, но платные парковки — плохая тема. Автомобилистов очень много, это люди среднего достатка. Когда никогда не платили, а тут их начинают заставлять, будет недовольство — 100%», — прогнозирует собеседница.

Палатные парковки есть в центре Тюмени и Перми, в Екатеринбурге на них установлены паркоматы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Андрей Лавров тоже считает неизбежным сопротивление местных элит москвичам. «Будет саботаж со стороны тех, у кого есть свое лобби в мэрии и думе. Однако Барышев, Бурматов и Овчинников — самодостаточные фигуры, каждая из которых имеет свой абсолютно четкий интерес. Их объединение нереально. А пока не объединились, они не очень страшны», — уверен эксперт.

Правозащитник Евгений Кротенко заявил, что в четверг подаст жалобу в антимонопольную службу. «Складывается ощущение, что конкурс на парковки готовится под конкретную компанию. Муниципалитет почему-то должен наказывать нарушителей парковки. А частная фирма только получать прибыль. Это негативно отразится на президентской кампании — денег у людей и так нет, народ станет только еще злее», — говорит он.

Не верит в широкий протест опытный пиарщик Сергей Клесун. «Платные будут парковки или бесплатные — все равно будет хаос. Сейчас некуда поставить машины, потом не будут хотеть платить. Так что какое-то недовольство будет среди горожан. А что касается элит, то смелых, готовых сопротивляться серьезной московской компании, среди нее нет. Последним был [экс—губернатор] Михаил Юревич. Сейчас он в Лондоне», — напоминает ньюсмейкер.

Коллегу поддерживает Евгений Маклаков. «Приход такого крупного инвестора должен быть согласован с самой высшей элитой. Все произойдет, как и с Томинским ГОК. Столичная компания все равно зайдет в Челябинск, даже если будет недовольство. Все, кто мог бы сопротивляться — члены политсовета партии власти, все делают политическую карьеру. Участь Юревича [стать фигурантом уголовного дела] никто не хочет постигнуть», — резюмирует эксперт.