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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15:17  18 мая 2017 0

В Зауралье сокращают госслужащих и снижают им зарплату

Совещание у Губернатора Курган, сандакова татьяна
Сандакова рассказала депутатам о проблемах службы и низких зарплатахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова обратилась к депутатам областной Думы с просьбой не допустить оптимизации ветеринарной службы и сокращения фонда заработной платы. Вопрос обсуждали в четверг, 18 мая, на аграрном комитете облдумы, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Татьяны Сандаковой, за последние пять лет штатная численность работников — ветеринарных специалистов уже уменьшилась практически на 30%. При этом снизилось и финансирование заработной платы из бюджета. «В 2017 году финансирование составляет 70% от фонда 2014 года. Обещали, что будут еще средства доведены, но это будет только 90% от уровня 2014 года», — уточнила она.

За счет внебюджетных средств (платных услуг) удалось поднять среднюю зарплату на 24%. В 2016 году в среднем специалисты получали 12,1 тыс. рублей. «То есть на руки среднестатистический специалист получает 9 тыс. рублей. Бюджетная составляющая зарплаты — 75%, — отметила Сандакова. — Чтобы держать зарплаты на этом уровне, нам приходится использовать внебюджетные средства, и у нас абсолютно не остается денег на развитие материально-технической базы».

В качестве альтернативного варианта Сандакова предложила повысить расценки на услуги ветслужбы. «Хотя районные руководители категорически против повышения цен на социально-значимые виды услуг, — добавила она. — Но если даже будет сокращение штатной численности, то хотя бы с частичным сохранением фонда заработной платы, чтобы мы могли часть суммы направить на повышение зарплаты оставшимся специалистам».

Также Сандакова отметила, что несмотря на беспрецедентные условия для зауральских выпускников (абсолютно бесплатное обучение по ветеринарной специальности, за общежитие символическая плата), набрать абитуриентов очень сложно «и, конечно, они почти не возвращаются».

Председатель комитета Владимир Остапенко предложил принять информацию к сведению и «обратиться к губернатору с просьбой не проводить оптимизацию службы», учитывая, что на нее в этом году возложены дополнительные функции.

Анна Бояркина
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