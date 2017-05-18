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18 мая 2017
17:28  18 мая 2017 0

Кремль отреагировал на назначение в США «спецпрокурора по России»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Песков ответил краткоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что назначение в Соединенных Штатах спецпрокурора по России является внутренним процессом другой страны.

Также Песков отметил, что ему нечего комментировать по данному вопросу, так как данное сообщение никак не относится к Кремлю, пишет агентство Nation News.

Ранее стало известно, что о появлении специального прокурора по России американский президент Дональд Трамп узнал после подписания приказа заместителем генерального прокурора от советника Белого дома. Пост спецпрокурора занял бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который займется расследованием «вмешательства России» в выборы в США.

Лев Истомин
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