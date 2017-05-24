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24 мая 2017
Главные новости 
09:57  24 мая 2017 2

День славянской культуры пройдет в городах России при поддержке региональных властей

День славянской письменности Курган, архиепископ константин
День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и КириллаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские города готовятся отметить праздник славянской письменности и культуры, который состоится 24 мая. Наиболее масштабные праздничные мероприятия пройдут в Великом Новгороде, Рязани, Перми и Севастополе.

Новгородцы соберутся 24 мая у памятника «Тысячелетие России», на котором увековечены образы Кирилла и Мефодия. Для приобщения жителей и гостей города к культурным ценностям по инициативе врио Новгородской области Андрея Никитина Новгородской области был создан туристический офис «Русь Новгородская». Ожидается, что новая структура поможет продвижению местной продукции и повышению инвестиционной привлекательности региона.

В Рязани в честь праздника состоится концерт Тысячного сводного областного хора. В его состав войдут более 1000 участников из районов области, а также сводный хор учащихся детских школ искусств города Рязани. В этом году концерт будет посвящен 80-летию со дня образования Рязанской области. Рязанцы услышат произведения известных земляков — Cергея Есенина и Александра Аверкина.

Жители Перми отметят день славянской культуры большим хоровым праздником. Начало концерта намечено на 12:00 перед ДК им. Солдатова. В этот день на сцену выйдут Большой сводный хор Пермского края, выступления которого проходят лишь раз в году. Также в мероприятии принимает участие детский сводный хор, который выступит во 2 части концерта. Программа концерта включает в себя известные песни отечественных композиторов разного периода, а также произведения русской духовной и симфонической классики.

Власти Севастополя решили провести день славянской культуры на территории древнего города Херсонеса, являющегося колыбелью письменности для всего славянского мира. Жителей и гостей города-героя ожидает масштабная культурная программа, которая завершится творческим вечером Народного артиста России Александра Панкратова-Черного в Античном театре. Помимо этого, собравшихся лично поздравит врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Сергей Макеев
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