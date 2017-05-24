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Главные новости Курганской области
07:57  24 мая 2017 16

В городах Зауралья вводят «сухой закон»

Последний звонок. Выпускники в городе. Екатеринбург, яблоня цветет, выпускники
"Сухой закон" будет введен на один день в Кургане и ШадринскеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В четверг, 25 мая, в большинстве школ Курганской области пройдет «Последний звонок» для выпускников. В связи с этим будет временно ограничена продажа алкогольной продукции и пива. Соответствующее постановление приняли администрации Кургана и Шадринска.

Продажа горячительных напитков будет запрещена с 8.00 часов до 23.00 часов в организациях розничной торговли и предприятиях общественного питания (на вынос). В Кургане в этом году массовых мероприятий не планируется. По информации городской администрации, праздник пройдет в образовательных учреждениях.

Всего в Зауралье на торжественную линейку в этом году выйдут 8,5 тыс. девятиклассников и почти 3,5 тыс. одиннадцатиклассников. Уже 26 мая ребят ждет итоговая аттестация по иностранным языкам, отметили в департаменте образования и науки.

С 24 по 27 мая обеспечивать охрану общественного порядка будут более 500 сотрудников полиции. Патрульно-постовые наряды будут приближены к местам проведения торжественных мероприятий и массового отдыха, сообщили в пресс-службе УМВД.

Анна Бояркина
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