В Шадринске задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве ветерана Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области задержан житель Шадринска, которого подозревают в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном 16 лет назад. По данным следственного управления СК России по Курганской области, 39-летнего мужчину взяли под стражу 2 декабря. Речь идет о разбойном нападении и убийстве пожилой женщины в селе Чаши Каргапольского муниципального округа Курганской области в 2009 году. Тогда обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и пропажу денег и государственных наград в ее доме.

В СК пояснили, что к задержанию привела повторная проработка материалов «висящего» дела и результаты новых криминалистических исследований. «2 декабря благодаря совместной работе следственно-оперативной группы по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. „в “ ч. 4 ст. 162, п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ РФ (разбой; убийство, сопряженное с разбоем), задержан 39-летний житель города Шадринска», — сообщили в пресс-службе следственного управления. Там добавили, что мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в начале июня 2009 года подозреваемый пришел к ветерану, чтобы занять деньги. После отказа пожилой женщины он, как считают следователи, совершил ее убийство, а затем похитил 15 тысяч рублей и государственные награды, которые она получила как участник Великой Отечественной войны. Уголовное дело по факту разбоя и убийства тогда возбудили, но из ‑за отсутствия установленных подозреваемых расследование приостановили.

Продолжение после рекламы

В рамках проверки нераскрытых преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Курганской области повторно изучили материалы дела и вещественные доказательства. На одном из предметов, который, по данным ведомства, использовали как орудие преступления, эксперты обнаружили ДНК-профиль мужчины 1986 года рождения. Кроме того, были допрошены свидетели, которые указали на него как на лицо, причастное к нападению. Сейчас фигуранта проверяют на возможную причастность к другим преступлениям на территории региона, в том числе совершенным в прошлые годы.