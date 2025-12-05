Логотип РИА URA.RU
Власти Кургана озвучили цену участка в районе Дзержинского кольца, который отдают под КРТ

Землю под застройку на Дзержинском кольце в Кургане оценили в 15 млн рублей
05 декабря 2025 в 12:10
Названа цена аренды участка для КРТ в Кургане на Дзержинском кольце

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Кургана установили начальную цену земли под комплексную реконструкцию и территориальное развитие (КРТ) в районе Дзержинского кольца. Его рыночная стоимость составляет почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды, определенной по результатам рыночной оценки — 14,8 миллионов рублей. Обязательным условием участия в торгах является внесение задатка в размере 6 миллионов рублей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона составляет 1 250 000 рублей», — говорится в постановлении мэрии.

Помимо этого, власти объявили стоимость второго участка рядом с Дзержинским кольцом, ограниченного улицами Бурова-Петрова, Омская, Станционная, Ипподромная и Коли Мяготина. Его первоначальная цена определена в 25 миллионов рублей. Общая площадь территорий составляет порядка 18 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что Администрация Кургана планирует отдать под комплексную жилую застройку два земельных участка с домами под снос в районе Дзержинского кольца. В рамках проекта КРТ под снос определены четыре дома по улице площадь Полевая, 157, Коли Мяготина, 213, 211 и по Станционной, 110. Вместо них появится новый жилой район с многоэтажками, магазинами, банками, парковками, спортивными и культурными объектами. 

