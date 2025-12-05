Губернатор Курганской области Шумков проведет прямую линию с населением

Вадим Шумков проведет прямую линию с населением Курганской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Курганской области пройдет традиционная прямая линия с губернатором Вадимом Шумковым. Прямой эфир состоится 12 декабря в 12:00. Об этом сообщает правительство региона.

«Прямая линия с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым по традиции пройдет 12 декабря. В этом году прямой эфир, в ходе которого можно будет задать вопросы главе региона, на протяжении двух часов будет транслироваться на телеканале „Россия-24“ и радио ГТРК „Курган“», — сообщили в пресс-службе властей.

Глава региона подведет предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году и ответит на вопросы жителей. Вопросы губернатору принимаются через форму сбора обращений «Задай вопрос губернатору» на сайте правительства Курганской области. Также до эфира вопросы можно оставить через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Звонки от телезрителей будут приниматься по телефону: 8 (3522) 43-33-44. Обращения, которые не будут озвучены в ходе прямого эфира, получат ответы дополнительно. В связи с этим заявителям необходимо при телефонных обращениях и заполнении форм указывать фамилию, имя, отчество, контактные данные, а также краткое изложение сути вопроса.

