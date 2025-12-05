Махинации с мелиорацией: кого и почему курганские следователи считают членами ОПС

В Кургане вынесли новое решение по делу об ОПС с мелиорацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственное управление СК России по Курганской области продолжает расследование уголовного дела о предполагаемых хищениях бюджетных средств, предназначенных для мелиорации земель в Варгашинском округе. По версии силовиков, группа бизнесменов и бывших чиновников создала организованное преступное сообщество (ОПС), чтобы систематически получать субсидии на аграрные проекты, которые фактически не реализовывались.

В начале декабря 2025 года дело вновь привлекло внимание: областной суд изменил меру пресечения одному из фигурантов — Валерию Потыльчаку, освободив его из СИЗО под подписку о невыезде. URA.RU собрало информацию по громкому делу.

Вероятная схема с мелиорацией на миллионы рублей

Уголовное дело связано с субсидиями на мелиорацию — комплекс работ по улучшению состояния сельхозугодий. В Варгашинском округе Курганской области предпринимателям выделялись средства на культуртехнические работы и ввод в оборот залежных земель.

По материалам следствия, бизнесмены оформляли договоры на проведение мелиорации, получали многомиллионные субсидии, но заявленные работы либо не выполнялись вовсе, либо выполнялись формально. При этом документы о «завершении» мероприятий якобы согласовывали чиновники и руководители профильных структур.

Проверки показали, что часть участков, которые в отчетах значились как обработанные и подготовленные к сельхозпроизводству, на деле оказались заброшенными и заросшими сорняками. Именно эти результаты легли в основу уголовных дел о хищении бюджетных средств и злоупотреблениях полномочиями.

Кого обвиняют в причастности к ОПС

Одним из первых фигурантов расследования стал бывший начальник управления аграрной политики Варгашинского района Евгений Казаков. Он возглавлял этот сектор с 2012 года и проработал на посту около восьми лет. По версии следствия, Казаков подписал документацию по мелиоративным работам на участке, выделенном местному фермеру. На эти цели из бюджета через структуру АПК было выделено несколько миллионов рублей. Однако после получения средств земля, по данным проверяющих, так и не была приведена в надлежащее состояние.

Следователи утверждают, что участки, указанные в отчетах как мелиорированные, на момент проверок были фактически заброшены и заросли сорной растительностью. Это поставило под сомнение законность получения субсидий и стало основанием для обвинения Казакова в пособничестве при злоупотреблении должностными полномочиями. В середине февраля суд отправил бывшего чиновника под стражу на два месяца. Спустя несколько месяцевв его отпустили из изолятора под домашний арест.

Вторым фигурантом дела стал местный фермер Атом Симонян. С 2020 года он возглавляет крестьянское (фермерское) хозяйство в селе Медвежьем. По данным следствия, Симонян мог выступать подставным лицом при заключении договоров на субсидируемую мелиорацию. Формально именно его хозяйство становилось получателем бюджетных средств, тогда как фактическое управление и принятие решений могли находиться в руках других участников группы.

Симонян был задержан вместе с Казаковым, обоим предъявили обвинения в содействии злоупотреблению должностными полномочиями. Фермера поначалу также отправили в СИЗО, однако он обжаловал арест, и суд изменил меру пресечения, запретив ему определенные действия, в том числе любые контакты с другими фигурантами уголовного дела.

Еще один центральный персонаж расследования — владелец ряда хлебопекарных предприятий в Кургане Вардан Саргисян. Он известен в регионе как производитель хлебобулочной продукции и земледелец, ведущий сельскохозяйственную деятельность в Макушинском округе. Среди его активов — хлебокомбинат «Восточный», оформленный на детей предпринимателя.

Арест Саргисяна состоялся в марте. По данным следствия, на момент вызова в Следственный комитет были основания полагать, что бизнесмен может попытаться покинуть город или страну, хотя сам он публично отрицал подобные намерения.

Следствие считает Саргисяна одним из организаторов схемы по получению мелиоративных субсидий: через фермерское хозяйство Симоняна оформлялись участки и бюджеты, а согласования обеспечивали причастные чиновники. Кроме того, силовики заявляли о попытках предпринимателя повлиять на ключевого свидетеля по делу. Саргисяну предъявлены обвинения, связанные с хищением бюджетных средств и злоупотреблением при получении субсидий. Бизнесмена отправили в СИЗО.

Особое место в деле занимает бывший глава Половинского района Армэн Хачатурян. Изначально Хачатурян проходил по делу в статусе свидетеля. Однако в ходе расследования его роль была переоценена, и он стал подозреваемым, а затем обвиняемым.

Следственное управление СК по Курганской области вменяет Хачатуряну преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). По версии следствия, вред бюджету оценивается более чем в 12 миллионов рублей. В начале апреля Хачатурян был задержан, ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Пятым фигурантом дела стал бывший руководитель курганского филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерий Потыльчак. Его роль в истории, по оценке силовиков, ключевая: именно ведомство, которое он возглавлял, отвечало за согласование работ по мелиорации и ввод земель в сельхозоборот.

Потыльчак был задержан 29 апреля 2025 года. Курганский суд поместил его под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб свыше 12 миллионов рублей. УФСБ по Курганской области опубликовало видеозапись задержания, на которой видно проведение обысков и изъятие документации.

Как отдельные эпизоды объединили в одно дело об ОПС

Изначально уголовные дела возбуждались по разным эпизодам, связанным с мелиорацией отдельных участков, выдачей субсидий и подписанием актов выполненных работ. Однако в процессе расследования следователи и сотрудники УФСБ усмотрели в этих эпизодах общий «почерк».

По материалам спецслужб, группа предпринимателей и чиновников действовала согласованно: бизнесмены оформляли субсидии и выступали исполнителями работ, тогда как чиновники и руководство мелиоративного управления обеспечивали прохождение документации и формальное закрытие контрактов.

В результате было принято решение объединить несколько уголовных дел в одно производство и квалифицировать действия группы как деятельность организованного преступного сообщества (ОПС). Именно поэтому в обвинениях некоторых фигурантов фигурирует статья 210 УК РФ.

Кто остается в СИЗО

Со временем суды начали смягчать меры пресечения части фигурантов. Сначала аресты Казакова и Симоняна был заменен на более мягкие меры — домашний арест или ограничения, не связанные с содержанием в СИЗО. Теперь к ним присоединился и Потыльчак, став третьим участником уголовного дела, покинувшим изолятор.

После освобождения Потыльчака из СИЗО под стражей продолжают оставаться двое из пяти фигурантов дела. Это бизнесмены Армэн Хачатурян и Вардан Саргисян. Они пытаются оспорить продленную им меру пресечения.

Арест имущества и ограничения для фигурантов

Для обеспечения возможного возмещения ущерба суды по ходатайству следствия наложили арест на имущество всех основных фигурантов дела. Эта мера должна предотвратить возможное отчуждение активов, которые в случае обвинительного приговора могут быть обращены в счет компенсации ущерба бюджету.

На избранные ограничения была подана жалоба в Седьмой кассационный суд. На нее был получен отказ.

В отношении тех, кто вышел из СИЗО, действуют строгие процессуальные ограничения. Им запрещено покидать пределы определенной территории без разрешения следователя, контактировать друг с другом и с рядом свидетелей, а также они обязаны являться по первому вызову в следственные органы.

Последствия для агросектора и системы субсидий

История с «курганской ОПС» бьет не только по репутации конкретных чиновников и бизнесменов, но и по всей системе государственной поддержки агросектора. Дело стало одним из самых громких в регионе, связанных с мелиорацией и использованием федеральных и региональных субсидий.

Эксперты отмечают, что подобные скандалы могут привести к ужесточению контроля за выделением средств, увеличению числа проверок и усложнению доступа добросовестных фермеров к программам господдержки. Уже сейчас, по данным источников, внимание силовиков к сфере мелиорации в регионе заметно выросло.

При этом сами аграрии опасаются, что из ‑за резонансных уголовных дел добросовестным хозяйствам будет сложнее получать деньги на развитие инфраструктуры, а бюрократическая нагрузка возрастет. Они же сомневаются, что чиновники из АПК должным образом проверяли поступающие к ним отчетные документы. Более тщательная проверка отчетности могла помочь избежать уголовного дела и арестов.

В настоящее время вина обвииняемых по делу ОПС не доказана, и в отношении каждого действует презумпция невиновности.