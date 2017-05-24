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24 мая 2017
Главные новости Москвы
09:29  24 мая 2017 11

Певица, на свадьбе которой пел Медведев, ждет ребенка от помощника Путина

Олеся Кожина будет рожать в МосквеФото: страничка Олеси Бословяк в Instagram

Молодая супруга помощника российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина Олеся Бословяк, которая в прошлом выступала в группе «Мобильные блондинки», снова беременна.

В 2016 году 28-летняя певица подарила 58-летнему супругу дочку, теперь она решилась на рождение второго ребенка. О беременности Олеси Бословяк стало известно после ее посещения дня рождения своей тезки — актрисы Олеси Судзиловской, где папарацци заметили изменившиеся формы исполнительницы, пишет издание «Дни.ру».

Известно, что рожать супруга помощника президента будет рожать в Москве, так как здесь, по ее мнению, самые лучшие врачи. Отметим, что Владимир Кожин также воспитывает сына от первого брака.

Ранее «URA.RU» писало о роскошной свадьбе бывшего управляющего делами президента России Владимира Кожина, которая состоялась летом 2014 года. В качестве гостей на торжестве присутствовали российский премьер Дмитрий Медведев, сделавший на празднике свое знаменитое селфи с певцом Николаем Басковым.

Также на свадьбе присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Крутой, Владимир Винокур, Стас Михайлов, Наташа Королева и коллеги Олеси Бословяк по группе «Мобильные блондинки».

Лев Истомин
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