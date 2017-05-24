13:30 24 мая 2017 2

С 19 июня в УрФУ вновь появится УрГУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Значимые лица Уральского федерального университета дали ответ противникам создания Уральского гуманитарного института. После сообщений о том, что изменения приведут к массовым сокращениям преподавателей, в УрФУ собрали пресс-конференцию и попытались сгладить накал страстей вокруг реформы.

С 19 июня в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) создается Уральский гуманитарный институт. В нем объединяться Институт гуманитарных наук и искусств и Институт социальных и политических наук. Однако представители городской интеллигенции и сотрудники вуза выступили против объединения, опасаясь сокращения преподавателей. «Руководству УрФУ гуманитарии больше не интересны — теперь ставка на инженерные специальности», — жаловался ранее один из преподавателей в соцсети.

Реакция администрации вуза не заставила долго ждать. 24 мая с пресс-конференцией выступили важные сотрудники университета, лояльные к грядущему слиянию. Кандидат на пост директора гуманитарного института, директор ИСПН Эльвира Сыманюк рассказала, что сейчас в двух институтах работают 942 человека, и насчитывается 546 ставок. Профессор заверил, что их количество уменьшаться не будет.

«В прошлом году в оба института пришли около 600 абитуриентов. В этом году мы ожидаем прирост на 150. Мы можем надеяться на увеличение контингента студентов, соответственно, утверждения, что будут сокращения, беспочвенны», — сказала Сыманюк, добавив, что количество бюджетных мест в этом году осталось на прежнем уровне — 142 места на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Сыманюк также заявила о расширении образовательных программ. Сейчас их 32 на оба института, а через два года должно быть 37.

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров подчеркнул, объединение институтов нужно, чтобы вуз имел больше шансов на получение федеральных грантов на исследования. По словам специалиста, сегодня предпочтение отдается междисциплинарным институтам.

«Для меня объединение во многом является формальностью — институты близки друг к другу, настало время собирать камни. Уверен, что к столетию университета у нас будет бодро шагающий гуманитарный институт. Ожидаем, что объединение даст новое качество прорыва», — сказал Бугров.