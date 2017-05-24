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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:18  24 мая 2017 7

В Екатеринбурге заключен брак с разницей в возрасте как у президента Франции

Свадьба. Челябинск., молодожены, свадьба, жених, невеста
Екатеринбурженка вышла замуж за мужчину, который младше ее на 24 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге, в ЗАГСе Кировского района, сыграли свадьбу мужчина 1977 года рождения и женщина 1953 года рождения.

«Бывают браки, где существенная разница в возрасте между супругами. Но тут такое совпадение: жених с 1977 года, а невеста — с 1953-го. Точно так же, как у нового президента Франции Эммануэля Макрона и его жены, которая старше его на 24 года. Поэтому мы и обратили внимание на эту пару», — рассказал «URA.RU» источник в администрации Кировского района Екатеринбурга.

Правда, в администрации ставят под сомнение прочность такого брака. Часто при такой большой разнице в возрасте отношения недолговечны.

Александр Лукманов
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