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Главные новости Челябинской области
12:00  24 мая 2017 2

Силовики нагрянули с обысками в дом челябинского экс-омбудсмена

Конференция партии Родина Челябинск, севастьянов алексей
В доме Алексея Севастьянова проводят обыски по заявлению "Родины"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики проводят обыски в доме бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о финансировании избирательной кампании местного отделения партии «Родина», сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

Официально в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области не подтвердили, но и не опровергли информацию об обысках. Однако ранее в ведомстве заявляли о возбуждении в отношении Алексея Севастьянова уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

СКР вменяет в вину экс-омбудсмену тот факт, что он заключил контракт на 5 млн рублей на изготовление и размещение рекламных материалов о «Родине», чье региональное отделение возглавлял. Силовики утверждают, что Севастьянов знал об отсутствии денег на счете организации и решение принял единолично. Обвиняемый утверждает, что действовал в интересах «Родины» и не нарушал инструкции. Более того, есть решение суда о взыскании 500 тыс. рублей за рекламную продукцию, где говорится, что он действовал в рамках полномочий.

Алексей Севастьянов в апреле 2016 года перед выборами в Госдуму РФ возглавил региональное отделение «Родины». Он заказал баннеры, календари, кружки и другую агитационную продукцию со своим изображением и с партийной символикой, сюжеты на местном телеканале. Однако 2 июля на съезде его не стали выдвигать кандидатом. Тогда Севастьянов бросил партию и перешел в партию «Яблоко», от которой стал баллотироваться в Металлургическом округе. В «Родине» заявили, что не собираются оплачивать заказанную им агитацию, и обратились в правоохранительные органы.

Сергей Леонов
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